Codacons vs Fedez, esposto sui soldi per i lavoratori dello spettacolo: «Ne ho pieni i co***. Ci paragonano a Malika » – Il video

«Ennesima raccomandata del Codacons. Scusate ragazzi ma io ne ho pieni i coglioni». Non usa giri di parole Fedez nelle sue stories su Instagram per commentare l’ennesimo esposto presentato contro di lui dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori. Fedez spiega che l’ultimo esposto del Codacons «paragona la raccolta fondi di Scena Unita (nata per sostenere le maestranze e chi, nel mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo è stato messo in ginocchio dall’epidemia di Coronavirus, ndr), dove abbiamo raccolto più di 5 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo, a quella di Malika che si è comprata il Mercedes. Richiedono di procedere all’immediato sequestro. Fate schifo». «Io sono stufo di essere perseguitato da voi – prosegue -. È incredibile che nessuno faccia niente per controllare voi e che nessuno intervenga, perché so come fate, e sono stufo di essere perseguitato da voi anche quando le persone fanno del bene. Vergognatevi».

Il nuovo esposto del Codacons contro Fedez

Fedez poi aggiunge: «Io cerco sempre di farmi sempre una risata però si è arrivati davvero a un punto insostenibile. Io ricordo che il Codacons durante l’emergenza Covid, durante il primo lockdown, chiedeva i soldi alle persone con un banner con scritto “Donate per l’emergenza Coronavirus” quando i soldi andavano direttamente a loro, che con l’emergenza sanitaria non avevano nulla a che fare». E Federico Lucia rincara la dose: «Questi ora hanno il coraggio di venire a rompere i coglioni a degli artisti che hanno raccolto milioni di euro per aiutare i lavoratori dello spettacolo in difficoltà, paragonando il tutto a una raccolta fondi di una ragazzina che si è comprata il Mercedes». E il rapper infine sbotta: «Ma come cazzo è possibile che in questo Paese sia possibile tutto questo? Io ho almeno una trentina di denunce, devo andare in tribunale per trenta volte a causa di questi stronzi che intasano i pubblici uffici. Mi sono rotto il cazzo, non è possibile una cosa del genere».

