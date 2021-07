Focolaio tra studenti italiani in Grecia: 15 bloccati a Ios. Erano in vacanza dopo la maturità con una sola dose

Venngono da Venezia e sono in autoisolamento dopo che cinque di loro sono risultati positivi al test del tampone. Le famiglie: le autorità greche non hanno detto nulla

Ci sono 15 studenti di diciotto anni veneziani bloccati nell’isola greca di Ios. Alcuni di loro sono risultati positivi al Coronavirus. I giovani sono attualmente in autoisolamento e non sanno quando potranno far rientro a casa. Secondo le famiglie le autorità greche non avrebbero fornito informazioni ai figli né supporto logistico. I giovani, che erano stati tutti vaccinati con almeno una dose, hanno cominciato a preoccuparsi quando una delle ragazze del gruppo ha iniziato ad avere la febbre. Il test del tampone ha rivelato che cinque di loro erano positivi al Coronavirus.

Gli studenti, che secondo quanto racconta oggi il Gazzettino, avevano organizzato il viaggio a Ios per festeggiare la maturità, avrebbero dovuto tornare l’altro ieri sera in aereo a Tessera (Venezia). Le loro condizioni generali comunque sono buone, e ogni giorno tengono al corrente le famiglie dell’evoluzione della situazione. Le famiglie riferiscono che le autorità sanitarie locali non avrebbero finora svolto alcun controllo sui ragazzi. Intanto il ministero degli Esteri ha diramato una nota per avvertire chi uscirà dall’Italia nei prossimi giorni: «Ogni spostamento comporta rischi sanitari. Nel caso di positività al virus bisogna seguire le norme locali su quarantena e isolamento. Meglio pianificare un’assicurazione sanitaria che copra i rischi connessi al virus».

