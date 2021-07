Vaccini, Biden contro Facebook: «La disinformazione sui social media sta uccidendo molte persone» – Il video

«Qual è il suo messaggio per le piattaforme come Facebook?». Rispondendo alla domanda di un giornalista il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha lanciato un appello contro la cattiva informazione sul Covid che serpeggia soprattutto sui social media e che, ha detto, «sta uccidendo molte persone», lanciando l’allarme sui cittadini non vaccinati. Secondo la Casa Bianca, la Russia e la Cina stanno promuovendo disinformazione sui vaccini tramite i social media, usando anche «messaggi che mettono a rischio i programmi di sviluppo dei vaccini occidentali». La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha infatti sottolineato che Mosca e Pechino «stanno spingendo informazioni sul fatto che i vaccini sono inefficaci e non utili». Facebook non ha perso tempo e ha prontamente risposto al presidente Usa, dichiarandosi dalla stessa parte: «Ci siamo alleati con gli esperti del governo, le autorità sanitarie e i ricercatori per agire in modo aggressivo contro la cattiva informazione sul Covid e sui vaccini a tutela della salute pubblica», ha fatto sapere l’azienda di Mark Zuckerberg.

Leggi anche: