Vaccini, la Lombardia a un passo dall’immunità di comunità: «Fra 4-5 giorni i vaccinati saranno il 70%»

Entro mercoledì 21 luglio la Regione Lombardia punta a raggiungere l’agognata «immunità di comunità», stando alle proiezioni sulle adesioni alle vaccinazioni dei prossimi cinque giorni della Direzione welfare lombarda. Ad oggi infatti le persone vaccinate contro la Covid in Lombardia sono state 6.929.818. Considerando che la media giornaliera delle dosi prenotate dai cittadini nell’ultima settimana è stata parti a 14.848, per arrivare a 7 milioni di aderenti alla campagna vaccinale, il 70% della popolazione cioè la quota fissata per l’immunità di gregge, serviranno all’incirca 4,7 giorni a partire da oggi, 17 luglio. «Sono 4.554.741 i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale, il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa», ha dichiarato Letizia Moratti, assessore al Welfare della Lombardia. Le cifre della campagna vaccinale della regione sono molto più alte della media nazionale: in Italia – dato aggiornato alle ore 14 del 17 luglio – il totale delle persone vaccinate è pari a 26.303.580, ovvero il 48,70 % della popolazione over 12 anni.

