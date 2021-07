Variante Delta, positivo il ministro della Salute britannico. Johnson evita la quarantena e tira dritto sulle riaperture totali

Non andrà in quarantena il premier britannico Boris Johnson, nonostante abbia avuto contatti con il ministro della Salute Sajid Javid, risultato positivo alla Covid ieri con lievi sintomi. Johnson ha deciso di seguire un «programma pilota» avviato dal Sistema sanitario nazionale britannico che permette di continuare a lavorare ma sottoponendosi a test quotidiani. Il contagio nel governo britannico non sembra frenare il piano di riaperture, che prevede per il 19 luglio il «giorno della libertà», con il via libera di tutti i locali notturni e l’eliminazione di tutte le limitazioni ancora in vigore per eventi pubblici, matrimoni e funerali, oltre che cinema e teatri. Quel giorno i britannici diranno anche definitivamente addio alla mascherina nei luoghi chiusi e al rispetto del distanziamento.

Positivo il ministro della Salute britannico: Johnson non andrà in isolamento

La variante Delta continua comunque a minacciare il Regno Unito, che solo ieri 17 luglio ha segnalato quasi 54 mila nuovi casi. Contagi che secondo numerosi scienziati può rappresentare una grave minaccia a livello globale. Sempre da lunedì cadrà anche l’obbligo di quarantena per chi proviene da oltre 100 Paesi, compresa l’Italia. Esclusa dalla lista la Francia, che sta registrando una nuova crescita dei casi legati alla variante Delta. I britannici che arriveranno dal territorio francese dovranno restare isolati per 10 giorni.

