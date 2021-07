Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid. Su Instagram spunta la foto con il Qr Code

Anche Matteo Salvini sembrerebbe aver ricevuto il vaccino contro il Coronavirus. Secondo fonti vicine al Carroccio riportate dall’agenzia Agi l’ex ministro si sarebbe sottoposto alla prima inoculazione questa mattina, presso la Fabbrica del Vapore, hub vaccinale dell’ospedale Fatebenefratelli-Sacco di Milano. In un post pubblicato sul suo account Instagram lo stesso Salvini appare in un bar mentre beve un caffè con quello che sembrerebbe il Qr Code generato come da prassi dopo la prima dose. Salvini aveva rinviato il primo appuntamento con la vaccinazione fissato il 28 giugno scorso per testimoniare nel processo per diffamazione in cui è parte civile contro Carlo De Benedetti, ex patron del gruppo L’Espresso.

Leggi anche: