Tokyo 2020, al via la cerimonia inaugurale. Allo stadio sfilano gli Azzurri. E Milano compare nella clip sul Covid – La diretta

Lacrime di emozione, sorrisi celati dietro le mascherine, tricolori che svettano e vengono agitati con entusiasmo, malgrado lo stadio con gli spalti vuoti, a causa della pandemia. È con questo spirito che la delegazione olimpica italiana ha fatto il suo ingresso nello Stadio Olimpico di Tokyo, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Davanti a tutti i due portabandiera: la campionessa di tiro a volo Jessica Rossi e il ciclista Elia Viviani. Entrambi visibilmente galvanizzati e con occhi commossi.

Jessica Rossi ed Elia Viviani durante la cerimonia di apertura di Tokyo 2020

Lo spettacolo di apertura

La cerimonia d’inaugurazione dei XXXII Giochi Olimpici si è aperta con danzatori con corde elastiche, ginnasti solitari e coreografie eleganti che ricordano l’unità e la connessione umana, soprattutto in tempo di pandemia. Già perché queste Olimpiadi, a causa del Coronavirus, saranno un unicum nella storia, svolgendosi in pieno stato di emergenza. Durante la cerimonia di apertura di Tokyo2020 è stata mostrata una immagine di piazza Duomo di Milano vuota. È stata scelta dagli organizzatori come simbolo della pandemia e del lockdown causato dal Covid.

Circa 950 le presenze sugli spalti Sugli spalti dell’Olimpico di Tokyo: si tratta principalmente dei rappresentanti delle istituzioni dei vari Paesi, come il presidente francese Emmanuel Macron, o la first lady statunitense Jill Biden. Per l’Italia è presente la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

La sfilata

Come da tradizione, la prima delegazione a sfilare è stata quella della Grecia, culla dei Giochi olimpici e custode della fiamma secolare della fiamma. A seguire il turno del team olimpico dei rifugiati, privi di bandiera. Per il resto della cerimonia le delegazioni sfilano nell’ordine alfabetico nipponico, il kanji. La delegazione italiana ha sfilato per diciottesima, con Jessica Rossi (tiro a volo), ed Elia Viviani (cicliclismo) come portabandiera, mentre il Paese ospitante, il Giappone, chiude la parata. Occhi puntati su Paola Egonu, la pallavolista azzurra scelta, assieme ad altri cinque atleti di altrettanti Paesi, per portare il vessillo olimpico. Subito dopo l’annuncio, l’opposto della nazionale di volley femminile, ha dichiarato: «Sono davvero emozionata, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta».

