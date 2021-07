Tokyo 2020, Garozzo vince l’argento nel fioretto: è la nona medaglia per gli azzurri

Daniele Garozzo vince la medaglia d’argento nel fioretto nella finale contro l’atleta di Hong Kong Cheung Ka Long alle Olimpiadi di Tokyo, con un punteggio di 11-15. Già oro a Rio 2016, Garozzo ha dato all’Italia la quarta medaglia d’argento e la nona medaglia in tutto. In semifinale aveva battuto in il giapponese Takahiro Shikine 15-9 e, in precedenza il francese Lefort 15-10. Durante il match finale, Garozzo ha chiesto l’intervento del medico sportivo per un problema alla coscia destra. È la prima volta da Mosca 1980 che l’Italia non conquista un oro individuale nella scherma, mentre era da Atlanta 1996 che Hong Kong non vinceva una medaglia d’oro.

