Salgono a 23 le medaglie conquistate dalla spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo 2020. Il medagliere si è arricchito subito con il bronzo conquistato da Simona Quadarella negli 800 stile libero e quello arrivato dalla boxe femminile con Irma Testa nei pesi piuma. Grazie al podio della boxeur, in particolare, l’Italia ottiene la sua 600esima medaglia nelle Olimpiadi. Nel frattempo il Cio ha accolto la richiesta del Coni per assegnare il bronzo vinto dall’Italia nel 4 senza di canottaggio anche a Bruno Rosetti, risultato positivo la notte prima della gara.

Windsurf: rammarico Camboni

Alla Medal Reace Rs:X del windsurf l’azzurro Mattia Camboni, che partiva in terza posizione, non è riuscito a raggiungere il podio. A pesare sulla gara dell’atleta una penalizzazione per partenza anticipata.

Arco: Nespoli è in finale!

Mauro Nespoli conquista la finale nella prova maschile individuale di tiro con l’arco. L’arciere di Voghera batte 3 a 1 il taiwanese Chih-Chun Tang con una prestazione magistrale.

Basket, battuta la Nigeria: Italia ai quarti

Gli azzurri di Romeo Sacchetti raggiungono i quarti di finale del torneo di basket. Grazie a una rimonta, arricchita da un Melli decisivo con 15 punti, l’Italbasket prosegue il suo cammino in Giappone con un avversario che verrà ancora da definire.

Scherma: sarà caccia al bronzo nella sciabola femminile

Le azzurre della sciabola femminile non ce l’hanno fatta, sconfitte 45-39 dalla Francia. Le schermitrici si giocheranno quindi il bronzo contro la Corea del Sud.

Vela: Maggetti quarta nella Rs:X

Medaglia di legno per l’azzurra Marta Maggetti, quarta nella classifica finale della Rs:X donne.

Carabina: fuori Ceccarello dalla finale

Non ce l’ha fatta Sofia Ceccarello. L’azzurra è fuori dalla finale nella carabina 3 posizioe femminile dai 50 metri.

Tiro al volo: Italia dodicesima

EPA/FAZRY ISMAIL | Jessica Rossi al Camp Asaka di Nerima, Tokyo

Nessuno zero per Mauro De Filippis e due errori nell’ultima serie per Jessica Rossi portano a 141/150 il punteggio dell’Italia nella prova mista di tiro al volo. La rivale San Marino resta quindi in corsa per una delle due finali.

Judo: Italia eliminata nella prova a squadre

EPA/CHRISTOPHER JUE | Raz Hershko (blu) contro Alice Bellandi (bianca) durante la gara femminile +70 kg tra Israele e Italia

L’Italia è stata eliminata da Israele per 4 a 3 nella gara a squadre mista di judo.

Nuoto: Zazzeri in finale dei 50 stile libero, sfiorato il podio nella staffetta mista

Ancora buone notizie dal nuoto: Lorenzo Zazzeri accede in finale nei 50 stile libero. L’azzurro, reduce dall’argento nella staffetta 4×100 stile, ottiene il settimo tempo con 21″75, abbassando il suo personale di 21″86. Sfiorato, invece, il podio nella staffetta 4×100 mista uomini-donne, che con 3’39″28 viene beffata dall’Australia, nonostante una grande prova di Federica Pellegrini.

Lancio del disco: record italiano e finale per Osakue

Risultato storico dal disco. Daisy Osakue sigla il record italiano nella specialità con 63,66 metri e si qualifica per la finale eguaglaindo il primato italiano di Agnese Maffeis.

Atletica: Bogliolo in semifinale dei 100 metri ostacoli

Luminosa Bogliolo tinge di azzurro l’atletica in Giappone conquistando la semifinale dei 100 ostacoli. Con il crono di 12″93 arriva terza nella propria batteria, accedendo alla fase successiva.

Salto con l’asta: eliminato Stecchi

Finisce l’avventura olimpica per Claudio Stecchi. L’azzurro del salto con l’asta esce di scena dopo tre errori sul 5.30 con cui ha iniziato la gara.

Tiro con l’arco: avanti Nespoli

EPA/RITCHIE TONGO | Mauro Nespoli in azione agli ottavi che si sono tenuti allo Yumenoshima Park di Tokyo

Mauro Nespoli prosegue la sua avventura in Giappone: l’arciere supera 6 a 0 il brasiliano D’Almeida agli ottavi e si qualifica per la fase successiva.

Triathlon: Italia chiude ottava

EPA/FRANCK ROBICHON | La gara a squadre mista di triathlon all’Odaiba Marine Park di Tokyo

Nella staffetta mista di triathlon vinta dalla squadra britannica, l’Italia chiude all’ottavo posto. Argento e bronzo rispettivamente per Usa e Francia.

Atletica: le azzurre Pedroso e Olivieri in semifinale dei 400 ostacoli

L’Italia dell’atletica schiererà due atlete nella semifinale dei 400 metri a ostacoli: Yadi Pedroso (55”57) e Linda Olivieri (55”54). Il risultato arriva dopo il terzo tempo di ripescaggio. Non ce l’ha fatta, invece, la terza azzurra in gara, Eleonora Marchiando, quinta con 56”82.

