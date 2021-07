Djokovic perde e distrugge la racchetta. A Simone Biles aveva fatto la predica: «La pressione è un privilegio, so gestirla» – Il video

«Per sperare di rimanere ai vertici dello sport devi imparare a gestire la pressione. In campo e fuori, tutte le aspettative. Ho imparato a sviluppare un meccanismo per gestirlo in modo che non mi dia più fastidio, non mi sfinisca più. La pressione è un privilegio. Sento di avere abbastanza esperienza per sapere come entrare in campo e giocare il mio tennis migliore. Nessuno nasce con quelle abilità, si sviluppano con il tempo». Con queste parole pronunciate solo tre giorni fa, il tennista Novak Djokovic commentava la decisione della ginnasta Simone Biles di ritirarsi dalle gare di Tokyo 2020. Un passo indietro, quello di Biles, legate alle «eccessive pressioni percepite» e all’intenzione dell’atleta statunitense di «concentrarsi sulla propria salute mentale». Ma il numero uno del mondo del tennis mondiale, oggi, dopo esser stato sconfitto nella finale per il bronzo da Pablo Carreno (6-4 6-7 6-3), non è riuscito a contenere la pressione e la propria rabbia. Insomma, è venuto meno alle proprie parole. Durante il match, il tennista serbo ha infatti scagliato prima una racchetta sugli spalti, e poi ne ha lanciata e schiacciata un’altra su un palo della rete in campo. E queste reazioni han riportato alla mente di molti la “lezione” che il tennista serbo diede alla ginnasta statunitense sulla gestione della pressione, trasformandosi in un boomerang contro se stesso.

Le sfortunate Olimpiadi di Djokovic

Djokovic, inoltre, a causa di un infortunio alla spalla sinistra ha dovuto anche dare forfait alla compagna del doppio misto Nina Stojanovic, con cui avrebbe dovuto gareggiare l’ultimo match olimpico contro la coppia Ashleigh Barty e John Peers, facendo automaticamente vincere il bronzo ai due tennisti australiani. E così si conclude l’avventura olimpica del tennista serbo, che era inizialmente dato per favoritissimo per la vittoria di diversi ori, facendo sfumare il sogno del Golden Slam. Ma ad attenderlo, fra un mese, ci sono però gli Us Open, dove Djokovic, in caso di vittoria, può conseguire un’ulteriore vittoria dopo una straordinaria stagione in cui ha vinto l’Australian Open, il Roland Garros e la finale di Wimbledon.

Foto in copertina: EPA/RUNGROJ YONGRIT

Video: Twitter / @swoolly7

