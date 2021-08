Coronavirus, 5 morti e +16 terapie intensive in 24 ore. Aumenta il tasso di positività: 3,2% (+0,7% rispetto a ieri)

Il bollettino del 1° agosto

Sono 5 i nuovi decessi registrati dal bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, un dato in calo rispetto ai 16 segnalati dal monitoraggio di ieri. Il totale delle vittime da inizio emergenza arriva così a quota 128.068. Anche sul fronte dei nuovi positivi si registra una diminuzione: 5.321 nelle ultime 24 ore contro i 6.513 di ieri, 6.619 di due giorni fa. Salgono invece a quota 91.350 gli attualmente positivi (ieri 87.285).

La situazione negli ospedali

Oggi, 1° agosto, si registrano 22 nuovi ingressi in terapia intensiva. In leggero calo rispetto a ieri, quando erano stati 25. Il totale di persone ricoverate in area critica è pari a 230, in crescita rispetto ai 214 del precedente monitoraggio. Anche per i ricoveri ordinari la curva segnala un incremento: 1.954 nell’ultima giornata contro i 1.851 di ieri, 1.812 di due giorni fa. Le persone attualmente in isolamento domiciliare sono 89.166, in crescita rispetto alle 85.220 di ieri.

Tamponi e tasso di positività

L’attività di monitoraggio attraverso tamponi molecolari a antigenici oggi registra 167.761 nuovi test eseguiti. Il dato è in calo rispetto ai 264.860 elaborati ieri. Per un totale di tamponi eseguiti da inizio emergenza pari a 77.711.955. Il tasso di positività cresce di +0,7%: dal 2,5% di ieri si passa al 3,2% di oggi.

