Ancora buone notizie dal nuoto con il bronzo nella 4×100 mista maschile. Paltrinieri quarto nei 1.500. Nell’atletica finale per Fantini nel martello donne. Nella vela sarà finale dei catamarani e minimo argento per la coppia Banti-Tita

Italia sempre più di bronzo in questa giornata olimpica. Il bottino della spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo 2020, infatti, si allarga proprio con il metallo del terzo posto grazie alla 4×100 mista maschile che porta il medagliere a quota 25 titoli (2 ori, 8 argenti e 15 bronzi). Altro grande risultato arriva dalla vela, nella categoria dei catamarani, dove la coppia azzurra composta da Caterina Banti e Ruggero Tita si sono aggiudicati l’accesso in finale il prossimo 3 agosto, dove otterranno come minimo l’argento. Oggi scenderanno ancora in pista i big dell’atletica italiana, con Jacobs e Tortu dalle 12.15 a caccia di un posto nella finale dei 100 metri. Alle 12.10 occhi puntati su Tamberi nella finale di salto in alto.

Vela: clamorosa medaglia Tita-Banti

Sarà almeno d’argento il metallo che premierà la coppia azzurra nei catamarani volanti Nacra 17 composta da Caterina Banti e Ruggero Tita. I due velisti, infatti, si sono aggiudicati come minimo il secondo posto al termine delle 12 regate di qualificazioni a Enoshima. In teoria solo l’equipaggio britannico può ancora insidiarli per la medaglia d’oro, che verrà assegnata al termine della finale in programma il prossimo 3 agosto: potrebbero conquistarla se finiranno la regata tra i primi sei posti.

Golf: niente medaglia per Renato Paratone

EPA/MICHAEL REYNOLDS | Renato Paratore alla nona buca, durante il secondo round sul prato del Kasumigaseki Country Club, a Kawagoe

Chiude a -9, lontano dal podio. Il golfista azzurro Renato Paratore conclude il quarto giro in 67, con una buona seconda parte che lo aveva avvicinato a tre colpi dalla zona medaglia.

Scherma: squadra maschile di fioretto fuori

Ancora una delusione dalla scherma, disciplina da sempre sorridente all’Italia. Gli azzurri del fioretto a squadre maschile, infatti, sono stati eliminati dai padroni di casa del Giappone per 45 a 43: saranno loro a sfidare la Francia in semifinale. «Premesso che lo sport italiano e il Coni devono essere eternamente grati alla scherma, i risultati a Tokyo sono stati profondamente deludenti: ci aspettavamo ben altro», ha commentato il presidente del Coni Giovanni Malagò all’Ansa. «Oggi era l’ultimo giorno per avere una speranza di fare qualcosa di importante», ha proseguito, «e invece non siamo neanche in zona medaglie ed è una cosa che ci amareggia tanto, questo sicuramente comporterà riflessioni in merito: ora ci vuole una profonda riflessione da parte della federazione, tra tre anni ci sono i Giochi di Parigi: da domani si deve lavorare per ricostruire un ambiente», ha concluso il numero uno dello sport italiano. Gli azzurri hanno poi battuto 45 a 30 l’Egitto: si giocheranno il quinto posto contro la Germania.

Atletica, Davide Re in semifinale dei 400 piani

Ancora buone notizie dalla pista dello Stadio Olimpico di Tokyo. Davide Re, infatti, si è qualificato per la semifinale dei 400 metri piani con il corno di 45.46. Eliminato, invece, l’altro azzurro in gara Edoardo Scotti (45.71).

Nuoto: seste le ragazze della 4×100 mista

EPA/PATRICK B. KRAEMER |

C’è mancato poco all’Aquatics Centre per un’altra medaglia azzurra. Le ragazze della 4×100 mista chiudono al sesto posto la gara con Federica Pellegrini in ultima frazione per lo stile libero a chiudere la prestazione delle azzurre e la sua carriera nel nuoto professionistico.

Atletica, Fantini in finale del martello

EPA/CHRISTIAN BRUNA | Sara Fantini in azione allo Stadio Olimpico di Tokyo

Con il dodicesimo posto l’azzurra Sara Fantini si è qualificata per la finale del lancio del martello donne grazie a una misura di 71,68 metri.

Leggi anche: