Numeri in chiaro, Sebastiani: «Bisogna tenere bassa l’incidenza per non farci travolgere dalle varianti» – Il video

Il Coronavirus ha stabilito una tregua. Esattamente come l’estate scorsa, i dati sui contagi restano bassi. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino, si sono registrate 27 vittime legate all’epidemia e 26 nuovi ingressi in terapia intensiva. Numeri buoni ma non ancora abbastanza per tirare un sospiro di sollievo. A confermarlo è Giovanni Sebastiani, matematico e ricercatore del Cnr: «I dati di oggi non fanno che confermare la mia previsione: prima c’è una frenata della crescita del contagio, poi arriva un picco e poi ancora si scende. A Roma il massimo dell’incidenza è arrivato settimana scorsa. La Danimarca ha avuto un massimo dell’incidenza poi per cinque giorni l’incidenza è diminuita, poi ha registrato una stasi e poi una nuova incidenza».

A preoccupare ora non è il fatto che il sistema sanitario possa collassare, come si temeva nella prima fase, ma che con un’incidenza troppo alta le varianti tornino a diffondersi: «L’incidenza va tenuta bassa perché c’è il rischio che si diffondano le varianti. La variante inglese è stato il primo esempio di una variante che ha peggiorato le condizioni dell’epidemia. Dopo c’è stata la variante Delta. Per questo è importante, in questa fase, mantenere l’incidenza più bassa possibile».

Intanto il 6 agosto il Green Pass diventerà obbligatorio per entrare nei ristoranti (e anche in altri posti che potete leggere sulla nostra guida). Il Governo Draghi ha già pensato a un decreto per estenderlo anche ad altri ambiti ma secondo Sebastiani questi nuovi obblighi potrebbero non servire: «Io sull’obbligo ho una posizione particolare. Sono favorevole quando si tratta di lavoro per tutte le categorie che hanno un alto numero di contatti durante il giorno. Negli altri casi io opterei più per un incentivo, sia per chi ha un locale e quindi lo richiede e anche per chi lo esibisce. Basta anche una piccola percentuale di sconto».

