Guida al Green pass. Tutto quello che bisogna sapere sulla certificazione che dal 6 agosto diventerà obbligatoria

Fare il vaccino è la via più comoda per ottenerlo, ma non l’unica. Ora per completare l’elenco delle attività per cui sarà necessario bisogna aspettare il prossimo decreto Covid

Potete essere tra i sostenitori della ricerca scientifica, potete esservi arruolati nella resistenza contro la «dittatura sanitaria» oppure potete stare nel vostro mare di ignavia sulla zattera dei “Boh vax”. Comunque la pensiate, dal 6 agosto il Green pass diventerà obbligatorio per fare una serie di cose a cui nessuno vorrebbe rinunciare, soprattutto dopo un anno e mezzo di lockdown a singhiozzo. Ecco quindi una breve guida per capire come funzionerà il Green pass nelle prossime settimane e cosa cambierà a partire da settembre.

Parte 1. Come ottenere il Green pass

Al momento esistono tre modi per ottenere il Green pass: dopo una dose di vaccino, dopo un test negativo o dopo essere guariti dal Covid. In tutti i tre casi si ottiene un codice con cui è possibile scaricare un Qr Code. Il modo migliore per conservarlo è scaricarlo sullo smartphone: si può fare sul sito dedicato, sull’App Io oppure su Immuni. Se invece preferite averlo in formato cartaceo potete andare con la tessera sanitaria in farmacia, dal medico di base o dal pediatra di libera scelta. Non tutti i Green pass sono uguali. Quello che si ottiene con un tampone negativo è valido solo per 48 ore, quello che si ottiene dopo la guarigione dura 6 mesi e quello che arriva dopo la prima dose di vaccino è utile solo in alcuni casi. Non in tutti.

Parte 2. Dove serve il Green pass

L’ultimo decreto anti Covid approvato dal governo prevede che il Green pass diventi obbligatorio per accedere a una serie di luoghi ed eventi. Al momento si richiede solo quello che arriva dopo la prima dose, quello che arriva dopo la guarigione o quello che garantisce di aver fatto un tampone con esito negativo. Esattamente come succede già per matrimoni, cerimonie religiose, eventi sportivi, concerti o per spostarsi tra due regioni registrate con zone differenti. La sanzione per chi non rispetta le regole va dai 400 ai 1.000 euro. Ecco quali sono i luoghi e gli eventi per cui dal 6 agosto sarà necessario avere il Green pass:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

Sagre e fiere, convegni e congressi;

Centri termali, parchi tematici e di divertimento;

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Concorsi pubblici.

Parte 3. Cosa potrebbe cambiare nei prossimi giorni

Il governo Draghi avrebbe dovuto decidere questa settimana sul Green pass per i mezzi pubblici e per l’accesso alle scuole. Visto che questo tema ha aperto diversi fronti di opposizione, anche dalle forze di maggioranza, la decisione è stata rimandata alla prossima settimana. L’indirizzo del governo quindi non è ancora chiaro ma non è escluso che nei prossimi mesi il Green pass potrebbe diventare valido solo con due dosi di vaccino ed essere necessario anche per altre attività.

