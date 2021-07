Il governo accelera su decreto Covid e Green pass: verso lo stato d’emergenza fino al 2022. Draghi parla dopo le 17

Il decreto Covid è all’ultima curva. Il governo è pronto a mettere a punto gli ultimi dettagli del testo, con il via libera definitivo atteso nel tardo pomeriggio di oggi, 22 luglio. Alle 15, riferiscono fonti ministeriali, è convocata la cabina di regia del presidente del Consiglio Mario Draghi con i capi delegazione sul nuovo decreto legge, che andrà a intervenire sull’utilizzo del Green pass e sui parametri che regolano il passaggio delle Regioni da una fascia di rischio all’altra. Alle 16 è in agenda l’incontro tra le Regioni e il governo, con il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini in rappresentanza dell’esecutivo. Alle 17, poi, ci sarà il Consiglio dei ministri, al termine del quale parlerà il premier Draghi in conferenza stampa per illustrare nel dettaglio i contenuti del decreto.

Verso il Green pass obbligatorio dal 26 luglio

Sul Green pass restano ancora distanze da limare tra Regioni ed esecutivo. I governatori hanno messo nero su bianco la loro richiesta: rendere obbligatorio il pass solo «per permettere in sicurezza la ripresa di attività fino ad oggi non consentite o limitate»: eventi sportivi, concerti, discoteche, fiere e congressi. Dunque niente ristoranti, cinema, teatri, palestre, piscine. Posizione che Matteo Salvini appoggia. All’opposto c’è chi, come il ministro della Salute Roberto Speranza, spinge per un uso ‘estensivo’ del certificato verde. Le date sul tavolo per il via alla stretta sono al momento due: lunedì 26 luglio o lunedì 2 agosto. Il trasporto locale non dovrebbe rientrare nel testo: almeno per il momento, dunque, le modalità di accesso a bus e metro non dovrebbero essere intaccate dalle restrizioni.

Il braccio di ferro sui parametri per le zone gialle

Per quanto riguarda la revisione dei parametri, i presidenti di Regione propongono una soglia del 20% per le terapie intensive e del 30% per i reparti ordinari, oltre la quale si andrebbe in zona gialla. Percentuali ben più alte di quelle suggerite da tecnici ed esperti, che hanno indicato rispettivamente un 5% e un 10%. Il governo è intenzionato a inserire nel decreto soglie più basse. La trattativa è ancora in corso ma l’ipotesi sulla quale si sta lavorando è di un 10% come soglia massima per le rianimazioni e del 15% per le aree mediche. Nel decreto, infine, entrerà la proroga dello stato d’emergenza, molto probabilmente fino alla fine dell’anno.

