Sorrisi e abbracci con i compagni: il ritorno di Eriksen al centro sportivo dell’Inter – Il video

Christian Eriksen è tornato oggi a mettere piede al centro sportivo Suning di Appiano Gentile, sede di allenamento dell’Inter. Il centrocampista danese, venuto a Milano per accertamenti medici dopo il malore provocato da problemi al cuore e l’intervento, ha riabbracciato i suoi compagni di squadra e incontrato lo staff tecnico. Il centrocampista danese è passato negli spogliatoi e sceso in campo accanto al nuovo mister Simone Inzaghi per prendere parte alla seduta di allenamento svolgendo un lavoro differenziato programmato dai medici in Danimarca. Prima di iniziare, foto di gruppo con maglia della prossima stagione dedicata.

Video: Twitter/@Inter

Leggi anche: