Leo Messi verso il Psg, attesa per l’annuncio ufficiale: i numeri da capogiro dell’affare

Un biennale da 35 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Queste le cifre da capogiro che il Paris Saint Germain è pronto a sborsare per avere Lionel Messi in rosa. Il colpo del presidente del club francese Nasser Al Khelaifi sembra essere in dirittura di arrivo, tanto che è lo stesso fratello dell’emiro del Qatar, Khalifah bin Hamad Al Thani, ad annunciare su Twitter che «la negoziazione è conclusa», infuocando queste ore di calciomercato. Manca solo l’annuncio ufficiale e gli ultimi dettagli, come l’opzione per il terzo anno di contratto a 40 milioni. Fonti da Parigi parlano di una presentazione il prossimo 10 agosto nello scenario suggestivo della Torre Eiffel.

Un mercato faraonico

Oltre alle cifre, ciò che è certo al momento è la volontà del giocatore argentino di approdare da Mbappè e compagni. Già nella scorsa stagione Messi è stato al centro di voci insistenti che lo volevano lontano da Barcellona. Il club blaugrana non era riuscito a trovare un accordo con la Pulga per il rinnovo del contratto. Così, proprio a ridosso della fumata nera, il Psg ha sferrato l’assalto al fuoriclasse per rinforzare ulteriormente la squadra in vista della caccia alla Champions League, con un mercato faraonico andato ben oltre le regole del fair-play finanziario con gli acquisti di Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e Achraf Hakimi.

