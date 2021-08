Coronavirus, 22 morti nelle ultime 24 ore. Aumenta il tasso di positività: 4,1% (ieri 2,8%)

Il bollettino del 9 agosto

Sono 22 i decessi legati al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino nazionale diffuso dalla Protezione civile e dal Ministero della Salute. Il dato è in aumento rispetto alle 11 vittime segnalate ieri, pari ai 22 di due giorni fa. Per un totale di morti da inizio emergenza sanitaria che arriva così a quota 128.242. Sul fronte dei nuovi contagi la curva invece scende: 4.200 contro i 5.735 del precedente monitoraggio, 6.902 due giorni fa. Gli attualmente positivi si attestano a quota 114.855 (ieri 112.266).

La situazione negli ospedali

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi 9 agosto, si registrano 39 nuovi ingressi in terapia intensiva. Un numero in aumento rispetto a ieri, quando erano stati 24. Sempre sul fronte dei reparti di area critica, la curva sale di 24 unità, dai 299 di ieri ai 323 ricoveri di oggi. Aumentano anche i ricoverati con sintomi in area medica: 2.786 contro i 2.631 del monitoraggio precedente.

Tamponi e tasso di positività

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 102.864. L’attività di monitoraggio dei positivi è piuttosto stabile rispetto a ieri, quando si registravano 203.511 test giornalieri elaborati. Il totale di tamponi molecolari e antigenici effettuati da inizio emergenza arriva a quota 79.277.767. Sale di +1,4% il tasso di positività: oggi al 4,1% contro il 2,8% di ieri.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione (in aggiornamento):

Leggi anche: