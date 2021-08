La foto clandestina di Obama che balla senza mascherina alla sua festa di compleanno a Martha’s Vineyard

Una fotografia di Barack Obama che balla senza mascherina alla sua festa di compleanno a Martha’s Vineyard è stata pubblicata su Instagram (e poi cancellata) dalla cantante e attrice Erykah Badu. Lo scatto è stato rilanciato successivamente dal New York Post e ha generato polemiche dopo la cancellazione del mega-party per i 60 anni dell’ex presidente. Originariamente organizzata per 500 persone, la festa di compleanno dell’ex presidente degli Stati Uniti è andata in scena sabato nella sua residenza di fronte al Massachussets. Le immagini di decine di ospiti senza mascherina che ballano e cantano sono finite sui social proprio mentre negli Stati Uniti i contagi sono in aumento e la Casa Bianca ha invitato a indossare i dispositivi di protezione e a osservare il distanziamento sociale.

La foto di Obama che balla senza mascherina a Martha’s Vineyard

L’immagine di Obama che balla in pedana con look hawaiano è stata cancellata da Badu, così come un video ripreso da lontano del palco della discoteca. Gli ospiti dovevano essere vaccinati e presentare un tampone negativo. Nick Adams, autore vicino all’ex presidente Trump, ha parlato di “male assoluto” a proposito del party di Obama. Anche il rapper Trap Beckham ha pubblicato alcuni scatti della festa e poi ha rilasciato una dichiarazione al New York Post: «Ho dovuto cancellare tutto a causa delle regole. Obama ha ballato tutto il tempo, nessuno l’ha mai visto così». Tra gli ospiti della serata i cantanti Jay-Z, Jennifer Hudson e Beyoncé, gli attori Bradley Cooper, Tom Hanks, George Clooney e Don Cheadle, l’ex giocatore Nba Dwyane Wade, il rocker Bruce Springsteen, il regista Steven Spielberg e John Kerry, inviato speciale sul clima per la Casa Bianca e ex segretario di Stato con Obama. Il presidente Joe Biden, come annunciato alla vigilia, non ha partecipato.

Uno degli scatti pubblicati dal dj Tj Chapman su Instagram mostra i tovaglioli realizzati per il festeggiato, con le lettere in oro "44X60" a ricordare il 44 presidente degli Stati Uniti e gli anni compiuti.

La foto dei tovaglioli della festa di Obama

