Virginia Giuffre fa causa al principe Andrea per abusi sessuali: «Costretta a rapporti con lui a 17 anni»

Un altro capitolo del Me Too travolge la famiglia reale inglese. Dopo i guai sorti dalla sua amicizia con Jeffrey Epstein, suicidatosi nel carcere di Manhattan nel 2019 dove era detenuto per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, il principe Andrea è di nuovo al centro dello scandalo. Virginia Giuffre, una delle donne che due anni fa dichiarò di aver subito abusi dal finanziere, ha fatto causa per molestie sessuali al figlio della Regina Elisabetta II. Stando alle accuse presentate al Tribunale di New York, il principe Andrea, oggi 61enne, avrebbe costretto Giuffre ad avere rapporti non consensuali con lui a Londra e a New York quando lei aveva appena 17 anni.

Virginia Giuffre e la causa al principe Andrea

Giuffre, che oggi ha 38 anni, ha dichiarato che il principe era perfettamente al corrente che lei fosse minorenne e che fosse «una vittima di traffico sessuale». Nel 2019, quando la donna fece le prime rivelazioni su Epstein, dichiarò che fu il miliardario americano a presentarla al principe inglese, che la obbligò ad avere rapporti non consensuali per tre volte dal 1999 al 2002. Andrea allora aveva negato categoricamente di conoscerla e aveva negato tutte le accuse da lei rivolte. In quello stesso anno, a causa della sua vicinanza a Epstein, il principe aveva deciso di ritirarsi da ogni impegno pubblico con la famiglia reale.

