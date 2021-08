Afghanistan nel caos, Berlino fa un passo indietro sui migranti: stop ai rimpatri degli afghani

Nel giorno in cui i talebani conquistano il nono capoluogo di provincia in Afghanistan, Berlino fa un passo indietro sulle espulsioni dei migranti afghani dalla Germania. Come riportato dai giornali locali, il ministero dell’Interno tedesco ha comunicato che, «a causa dello sviluppo della situazione e delle condizioni della sicurezza nel Paese», le procedure di rimpatrio verranno interrotte. La decisione arriva all’indomani di una lettera inviata alla Commissione europea di alcuni Paesi membri dell’Ue – tra cui la stessa Germania – nella quale si chiedeva di non fermare il programma di espulsione per evitare di «mandare un segnale sbagliato, motivando sempre più afghani a lasciare il loro Paese per l’Europa». La strategia di rimpatrio – il Joint Declaration on Migration Cooperation (JDMC) – era stata finalizzata in un accordo tra Bruxelles e Kabul a gennaio 2021.

Caos in Afghanistan

La situazione in Afghanistan sta precipitando di ora in ora, e l’amministrazione Biden si prepara alla caduta di Kabul in un periodo ben più breve rispetto ai 6-12 mesi previsti in precedenza. Secondo quanto scritto dal Washington Post, i militari statunitensi (in ritirata progressiva fino a settembre) stimano che la capitale afghana cadrà entro 90 giorni. Negli scenari peggiori, ma comunque probabili, la disfatta potrebbe avvenire già in un mese. Dopo la caduta di Kunduz – città nel nordest del Paese – lo scorso 8 agosto, centinaia di soldati afghani che si erano ritirati vicino all’aeroporto si sono arresi oggi ai talebani. «Stamattina centinaia di soldati, poliziotti e membri delle forze di resistenza si sono arresi ai talebani con tutto il loro equipaggiamento militare», ha fatto sapere all’Afp il consigliere provinciale Amruddin Wali.

Immagine di copertina: EPA/AKHTER GULFAM

