Afghanistan, Draghi: «Garantiremo accoglienza e sicurezza. Chi si è esposto in questi anni non sarà dimenticato»

«Siamo tutti consapevoli che la cooperazione è assolutamente necessaria per affrontare due obiettivi: l’accoglienza e la sicurezza». Sono le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, in un’intervista esclusiva al Tg1, in cui definisce gli obiettivi da perseguire a livello italiano ed europeo a seguito dell’aggravarsi della situazione umanitaria in Afghanistan dopo la caduta di Kabul in mano ai talebani. «Il futuro per l’Italia è fatto di difesa dei diritti fondamentali, di difesa dei diritti delle donne, di protezione di tutti coloro che si sono esposti in questi anni nella difesa di questi diritti in Afghanistan». Questa via, a detta del premier, «deve essere perseguita in tutti i contesti possibili». E «in questa opera di collaborazione mondiale entreranno Stati come la Cina, la Russia, l’Arabia Saudita, la Turchia: tutti questi Stati – osserva Draghi – sono membri del G20: quindi il G20 offre naturalmente una sede dove poter avviare questa opera di collaborazione».

Il ruolo della comunità internazionale

Riferendosi al ruolo della comunità internazionale in questa situazione, il presidente Draghi ha invitato tutti «a riflettere sull’esperienza avvenuta». «Ricordiamoci che la guerra in Afghanistan è la prima risposta degli Stati Uniti all’attentato alle Torri Gemelle – ha osservato il premier – quindi il bilancio che noi traiamo non è un bilancio solo sulla guerra in Afghanistan, ma è un bilancio su questi ultimi vent’anni e sul ruolo che tutto l’Occidente ha avuto in tutto il mondo arabo». Ma bisogna guardare avanti, «garantendo la difesa dei diritti fondamentali e la protezione di quanti si sono spesi per la difesa di questi diritti in Afghanistan».

Le operazioni di rimpatrio degli italiani e dei collaboratori afghani continuano

Nel frattempo, «l’opera di rimpatrio dei diplomatici, dei militari, dei collaboratori afghani continua», ha proseguito Draghi. E il premier puntualizza: «La gran parte della rappresentanza diplomatica è arrivata a Roma il 16 agosto. Sul campo ci sono ancora delle squadre militari e dei diplomatici, molto pochi, che dovranno aiutare l’evacuazione dei nostri altri concittadini, dei collaboratori afghani e delle loro loro famiglie, quando le condizioni lo permetteranno». Il premier ha dunque ringraziato quanti rimasti ancora in Afghanistan «per il coraggio e la dedizione con cui svolgono il loro compito».

Il messaggio alle famiglie dei caduti e dei feriti italiani: «Il loro sacrificio non è stato vano»

Nel corso dell’intervista il presidente Draghi ha ringraziato «tutti i militari, i diplomatici e i cooperanti impegnati in Afghanistan che nel corso degli ultimi vent’anni sono stati nel Paese», ricordando i 54 caduti e i 700 feriti italiani. Rivolgendosi alle loro famiglie, il premier ha dichiarato: «Il loro sacrificio non è stato vano, hanno difeso i valori per cui erano stati inviati, hanno difeso le libertà fondamentali, hanno difeso i diritti delle donne, hanno fatto operazioni per prevenire il terrorismo. Hanno fatto del bene attraverso le migliaia di opere umanitarie e che, sono certo, lasceranno una traccia profonda nella società afghana – ha assicurato il presidente -. Per me e per tutti gli italiani, e lo dico alle loro famiglie con affetto sincero, loro sono eroi».

Foto in copertina: ANSA/FILIPPO ATTILI

