Afghanistan, lacrimogeni sulla folla all’aeroporto di Kabul. In città rastrellamenti casa per casa – La diretta

Proseguono le violenze in tutto l’Afghanistan. I gruppi armati di talebani, infatti, stanno «massacrando e torturando» appartenenti alla minoranza hazara del Paese in diversi centri abitati. La denuncia arriva direttamente da Amnesty International, che ha fornito dettagli sui rastrellamenti effettuati contro i civili. I fondamentalisti stanno setacciando casa per casa le abitazioni di membri di minoranze religiose e di famiglie con componenti che hanno partecipato alle attività delle Ong nel Paese prima del cambio al potere.

Lacrimogeni sulla folla all’aeroporto di Kabul

L’aeroporto di Kabul continua a farsi teatro di scene drammatiche per i tentativi dei civili di scappare dal paese ormai da giorni assediato dai talebani. I militari presenti nell’area adibita alle partenze hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla che tentava di accedere allo scalo. Gli ulteriori tentativi di fuga da parte di moltissimi afghani si sono intensificati dopo che ieri il Pentagono ha annunciato che le operazioni di evacuazione dall’Afghanistan sarebbero state accelerate. Non è chiaro se si tratti di militari americani ad aver usato i gas lacrimogeni: secondo quanto riferito da un funzionario occidentale i soldati avrebbero anche sparato in aria per spaventare e allontanare la folla di persone.

Di Maio di fronte al Copasir

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha sentito poche ore fa il ministro degli Esteri Luigi di Maio anche sulla questione Afghanistan. Secondo quanto riportato dal presidente del Copasir, Adolfo Urso, di Maio ha ripercorso le ultime tappe della vicenda «anche in relazione alle decisioni degli alleati» e all’improvviso «collasso delle istituzioni governative e dell’esercito afghano». Nel colloquio sono state affrontate poi le tematiche inerenti ai nuovi assetti internazionali, in particolare sui rapporti da avere con il mondo islamico e «le conseguenze sulle altre aree di interesse nazionale». Davanti al Copasir, organo del Parlamento con il compito di sorvegliare sull’operato dei servizi segreti italiani, il ministro degli Esteri ha poi illustrato le iniziative del governo italiano in merito alla presidenza di turno del G20.

Massacro nel Ghazni

Come riportato dalla Bbc, dall’inizio di luglio in tutta la provincia di Ghazni si stanno perpetrando violenze contro la popolazione, in particolare di minoranza hazara, terzo gruppo etnico del Paese. Secondo le testimonianze raccolte dall’emittente, dall’inizio di luglio sono state uccise nove persone dai talebani. Dall’esame delle prove raccolte da associazioni come Amnesty, inoltre, parte delle vittime sono state uccise durante le imboscate organizzate nei territori montuosi del territorio, dove alternavano incursioni e attacchi ai villaggi. «La brutalità a sangue freddo di questi omicidi è un promemoria del passato dei talebani e un orribile indicatore di ciò a cui si potrebbe andare incontro con un governo talebano», ha affermato la segretaria di Amnesty Agnès Callamard.

Emergenza umanitaria

«Abbiamo notizie ufficiose di talebani che entrano nelle case di ex attivisti, artisti e persone che si erano schierate in passato contro il regime talebano. I talebani entrerebbero nelle case di privati per cercare armi e documenti, che possono rovinare la loro reputazione in città», così in un briefing con la stampa il coordinatore medico del centro per feriti di guerra di Emergency, Alberto Zanin, ha fornito dettagli sull’andamento del conflitto nel Paese. «Ieri», ha proseguito Zanin, «sono arrivati nuovi feriti da arma da fuoco dall’aeroporto di Kabul, in tutto cinque o sei persone. Gli scontri in aeroporto sono una realtà ancora viva e presente: è l’unico posto in cui continua ad esserci caos e tensione. Si parla di diecimila persone che cercano di prendere voli di evacuazione».

Un nuovo volo atterrato a Fiumicino

Dopo l’arrivo del volo con 203 civili afghani a bordo, a Fiumicino è atterrato un altro aereo, stavolta con 103 persone evacuate ieri da Kabul. Il volo ha fatto scalo in Kuwait e i passeggeri assistiti dalla Onlus “Nove”. Anche per i nuovi arrivati occorrerà seguire la procedure anti Covid con obbligo di quarantena. A questo scopo i civili saranno trasportati da un bus dell’Esercito che porterà i profughi in strutture messe a disposizione dal Comando operativo.

La posizione di Teheran

«Crediamo che Teheran e Pechino, sulla base di un piano strategico, possano cooperare in Afghanistan a diversi livelli». A dirlo è Hossein Amirabdollahian, ministro degli Esteri designato del nuovo governo iraniano guidato dal fondamentalista Ebrahim Raisi. La politica di Teheran quindi segue quella cinese di collaborazione col governo dei talebati, già annunciata dal Rappresentante speciale della Cina per l’Afghanistan, Yu Xiao Yong. «Il popolo dell’Afghanistan ha dimostrato nel corso della storia che non tollererà mai un’occupazione e una dominazione straniera», ha aggiunto infine Amirabdollahian.

Leggi anche: