Colpo di scena nella Juve alla prima di campionato a Udine: Ronaldo in panchina. Addio in vista?

Cristiano Ronaldo non è nella formazione ufficiale. L’esordio della Juventus nella stagione 2021-2022 è contro l’Udinese. I bianconeri giocano in trasferta e, secondo le informazioni comunicate alla Lega Calcio, giocano senza la loro stella: Ronaldo. Nel 4-4-2 con cui la Juventus scenderà in campo sono schierati Cuadrado, Bentancur, Ramsey e Bernardeschi per il centrocampo, mentre la coppia d’attacco è formata da Morata e Dybala. Oltre a Ronaldo, in panchina ci saranno anche tre campioni d’Europa: Federico Chiesa, Giorgio Chiellini e Manuel Locatelli.

Il campione portoghese non ha nessun problema fisico, come ha confermato l’allenatore della squadra Massimiliano Allegri. L’esordio in panchina quindi potrebbe anticipare un distacco dalla squadra. Negli ultimi mesi sono girate parecchie voci sui movimenti di Jorge Mendes, il suo procuratore. Giusto quattro giorni fa però Ronaldo aveva pubblicato un lungo post su Instagram in cui metteva a tacere tutte queste anticipazioni. Nel post però, bisogna notare, non è mai stata citata la Juventus:

«Sto rompendo il mio silenzio ora per dire che non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare. Tutto il resto? Tutto il resto è solo chiacchiere».

Ronaldo in panchina prima della partita contro l’Udinese

