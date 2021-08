Kabul, la testimonianza di una donna sopravvissuta all’attentato: «Hanno ucciso tre persone davanti ai miei occhi»

Il canale di liquami che separa l’aeroporto di Kabul dalla strada, da dove erano arrivate immagini di persone accalcate e immerse fino alle ginocchia nel tentativo di lasciare l’Afghanistan, è «color sangue». E’ una delle immagini più forti della testimonianza di una donna afgana sopravvissuta all’attentato suicida allo scalo che ha provocato la morte di almeno 13 persone e il ferimento di decine di persone, tra cui tre soldati americani di cui uno grave. La donna stava cercando di abbandonare il Paese insieme ad altre migliaia di persone rimaste in fila davanti ai gate dell’aeroporto dove è avvenuta l’esplosione. «Hanno ucciso tre persone davanti ai miei occhi», ha scritto in un messaggio la ragazza afgana alla Ong Cospe di Firenze. La donna si trovava con i volontari dell’associazione, che hanno messo in sicurezza lei e altri afgani. «L’esplosione è arrivata nel momento in cui sarebbe dovuto entrare con il nostro gruppo, purtroppo è rimasto fuori dal gate durante l’esplosione suicida. La folla è quindi rimasta assiepata per metà del tempo nel canale che separa la strada dall’ingresso vero e proprio all’aeroporto, il cosiddetto Dirty River».

Leggi anche: