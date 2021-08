Scuola, la scelta dei presidi: «No ai tamponi gratis per i prof No vax. Serve il vaccino obbligatorio»

«Io sono per il tampone gratis per coloro che non si possono vaccinare. Sono contrario al tampone pagato dallo Stato per chi non vuole vaccinarsi». Il presidente dell’Associazione Nazionale dei Presidi Antonello Giannelli, ospite di Coffee Break su La 7, torna all’attacco del ministero dell’Istruzione parlando della questione dei tamponi necessari a ottenere il Green pass per il personale della scuola non vaccinato. «Questa è la ragione per la quale non abbiamo firmato il protocollo nel quale questa cosa non è chiarita, a nostro avviso, in modo sufficiente», aggiunge. In merito alle vaccinazioni nel mondo della scuola, Giannelli spiega: «Sappiamo qual è il numero dei non vaccinati al 20 agosto, che è un numero consistente, ma non sappiamo quanti non sono vaccinati perché guariti, e quindi hanno il Green pass, o quelli che lo faranno da qui all’inizio delle lezioni. E onestamente molto difficile fare previsioni». Poi aggiunge: «Indubbiamente il mondo della scuola è abituato a chiamare supplenti in continuazione. Il Covid ha peggiorato la situazione». Interpellato sull’obbligo vaccinale, il presidente dei dirigenti scolastici sottolinea: «Noi applichiamo la legge. In questo momento la legge parla di Green pass valido, non di obbligo vaccinale. All’inizio ero più morbido sull’idea dell’obbligo vaccinale, adesso sono anche io per l’obbligo per tutti quelli che hanno a che fare con il pubblico».

