«Traditori! Traditori!»: manifestanti No Green pass assalgono il gazebo del M5s a Milano – Il video

A denunciarlo è stato l’ex viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni. L’episodio si è verificato a Milano dove oggi pomeriggio si è tenuta, come in altre città d’Italia, una manifestazione No Green pass

I No Green pass – che in queste ore hanno sfilato a Milano al grido di «libertà» – hanno assalito il gazebo del Movimento Cinque Stelle allestito in Darsena, a Milano. Nel video si sentono alcuni manifestanti urlare «Traditori! Traditori!». «Ci sono stati attimi di paura e di violenza inspiegabile. Tanto più inspiegabile perché gli autori sono quelli che inneggiano alla libertà, a partire da quella di scelta. Si tratta di un episodio gravissimo. Massima solidarietà ai nostri attivisti che non hanno risposto alla violenza e alle provocazioni. Mi auguro davvero di non dover più assistere a scene i questi tipo, cittadini contro cittadini», ha scritto l’ex viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni su Facebook raccontando, disgustato, quanto accaduto.

Video e foto: FACEBOOK | STEFANO BUFFAGNI

Leggi anche: