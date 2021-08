Paralimpiadi, la quinta giornata si apre con un’altra medaglia nel triathlon: è bronzo per Achenza

Quinto giorno di Paralimpiadi a Tokyo. E come ieri, 28 agosto, anche oggi è il triathlon a regalare le prime medaglie all’Italia. Giovanni Achenza ha vinto il bronzo nella categoria ptwc, replicando il terzo posto conquistato a Rio 2016. La compagine azzurra mantiene la stessa posizione di ieri nel medagliere: decima piazza, con cinque ori, sette argenti e sette bronzi. Ma altre gioie potrebbero arrivare dall’atletica, dalla scherma, dal canottaggio e dal nuoto: ci sono a programma diverse finali in queste discipline, tutte con almeno un atleta italiano protagonista.

Giovanni Achenza: «Lo sport mi ha fornito elementi per la rinascita»

Classe 1971 e originario di Ozieri, in provincia di Sassari, Achenza ha esordito in Nazionale nel 2013. I due bronzi alle Paralimpiadi e il bronzo ai Mondiali di Losanna, nel 2019, sono i successi più prestigiosi della sua quasi decennale carriera agonistica. «Lo sport è stato cruciale dopo l’infortunio, perché mi ha dato tanti obiettivi e mi ha fornito elementi per la rinascita», racconta. L’atleta che lo ispira di più è Jetze Plat, suo avversario diretto nella disciplina e vincitore dell’oro oggi, 29 agosto. «Ma anche il mio ex compagno nel ciclismo Alex Zanardi» è un’ispirazione. Proprio a lui Achenza ha dedicato la sua medaglia ai Giochi di Tokyo. «La moglie di Alex mi ha messo a disposizione le sue ruote per la carrozzina olimpica».

Leggi anche: