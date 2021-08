Paralimpiadi, Italia sale a 29 medaglie: medaglie di bronzo per Virgilio nel tiro con l’arco e Liverani nella carabina

Medaglia numero 29 per gli italiani alle Paralimpiadi ai Giochi di Tokyo. Maria Andrea Virgilio ha conquistato il terzo posto nel tiro con l’arco, aggiudicandosi la medaglia di bronzo. La 24enne di Trapani ha sconfitto per 142-139 la russa Stepanida Artakhinova. A stretto giro è arrivato anche il bronzo per Andrea Liverani, che si è piazzato terzo nella carabina mista 10 metri standing Sh2. Il 31enne milanese ha raggiunto il podio dietro lo svedese Philip Jonsson che ha vinto l’oro, e lo sloveno Francek Tirsek che ha vinto l’argento. Ieri, 29 agosto, è stato il turno di Giovanni Achenza che ha vinto il bronzo nella categoria ptwc (triathlon), replicando il terzo posto conquistato a Rio 2016. Tra i vincitori anche la Nazionale italiana di scherma femminile che ha portato a casa l’argento nel fioretto; e oro nel nuoto con la staffetta femminile 4X100 stile libero.

