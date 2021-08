Afghanistan, Biden dopo il ritiro delle truppe: «Le operazioni di evacuazione? Uno straordinario successo»

Secondo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, la missione che ha permesso l’evacuazione dei militari statunitensi dall’Afghanistan è stata «uno straordinario successo». Le parole del presidente Usa arrivano in un discorso alla nazione a poche ore dal ritiro delle truppe dal Paese, dopo 20 anni. Al momento restano ancora 100-200 cittadini con passaporto americano in Afghanistan. Biden ha specificato che loro potranno tornare a casa quando vogliono: «Non hanno nessuna scadenza. Li faremo uscire quando vogliono uscire. La scadenza del 31 agosto per il ritiro dall’Afghanistan non era una data arbitraria ma una data per salvare vite americane». Il presidente Usa ha aggiunto: «Mi prendo la responsabilità per tutte le decisioni prese. Non volevo continuare questa guerra per sempre».

