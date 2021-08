Ornella Vanoni sul palco con Colapesce e Dimartino: «Vaccinati? Allora possiamo lavorare» – Il video

Il siparietto sul palco dell’Arena di Verona per Power Hits Estate ha conquistato il pubblico sui social

«Siete vaccinati? Allora possiamo lavorare!». Un’irresistibile Ornella Vanoni, star dell’atipica hit estiva Toy Boy sul palco dell’Arena di Verona: questa sera la cantante milanese, in uno sgargiante abito rosso, è salita sul palco insieme a molti altri artisti in occasione del concerto Power Hits Estate 2021 di Rtl 102.5. Vanoni ha conquistato il pubblico sui social perché prima di esibirsi con i colleghi Colapesce e Di Martino, il duo sanremese di Musica Leggerissima, ha chiesto loro in diretta se avessero fatto il vaccino contro il Covid. I due hanno risposto di sì e lei, togliendosi la mascherina, ha risposto: «Allora possiamo lavorare».

