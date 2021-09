Il Green pass obbligatorio a scuola resta: il Tar Lazio respinge il ricorso dei dipendenti scolastici

Il Tar del Lazio, con due decreti monocratici, depositati proprio oggi, ha respinto le istanze di un gruppo di dipendenti scolastici che chiedeva di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina in materia di possesso del Green pass per il personale scolastico. Chi lavora a scuola, infatti, d’ora in poi è costretto a esibire la certificazione verde all’ingresso: quindi o vaccino o tamponi anti-Covid a proprie spese. In caso di assenza ingiustificata, e dal quinto giorno in poi, il rapporto di lavoro viene considerato sospeso, così come lo stipendio. Sono migliaia i prof, e più in generale il personale scolastico, che non condivide la linea del governo Draghi, di chiedere il Green pass per l’accesso a scuola: l’ultimo caso è quello di una maestra di Genova che ha scritto sul modulo del vaccino di sentirsi obbligata.

Foto in copertina: ANSA/ALESSANDRO DI MEO

