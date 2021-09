«La morte peggiore a te e ai tuoi familiari»: nuove minacce al presidente della Liguria Toti in una lettera anonima

La busta non era firmata. Nelle ultime settimane il governatore ha ricevuto diverse intimidazione da gruppi di no vax

«Una minaccia al giorno NON vi leva Toti di torno». Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha scelto questa frase per accompagnare un post su Facebook in cui mostra il contenuto di una lettera appena ricevuta. Un foglio bianco, con una scritta a penna blu: «Toti ti auguriamo la morte peggiore a te e ai tuo familiari». Nessuna firma. Nessuna altra indicazione. Nessuna specifca nemmeno sul motivo della minaccia. Questa lettera però è solo l’ultima di una serie di intimidazioni ricevute da Toti nelle scorse settimane. Due giorni fa a Spotorno, provincia di Savona, alcuni attivisti no vax avevano lanciato delle uova contro la sua automobile. Digos e polizia postale hanno reso noto che stanno indagando sulle minacce ricevute tramite alcune chat di Telegram in cui a alcuni utenti avevano scritto frasi come «Farti fuori è poco», «Al muro anche lui» o «Il prossimo della lista sei tu».

