«Ho fatto il vaccino, posso togliere la mascherina»: la fake news di Salvini sul Coronavirus – Il video

Ieri Matteo Salvini ha annunciato durante una manifestazione elettorale della Lega a Catanzaro di aver ricevuto la seconda dose del vaccino contro il Coronavirus. Il segretario del Carroccio ha però condito la dichiarazione, che forse voleva rassicurare sulla non ostilità nei confronti dell’immunizzazione dopo i voti contro i Green Pass dei suoi in Parlamento, con una fake news: «Oggi ho fatto la seconda dose di vaccino, posso togliere la mascherina. Sono tranquillo, credo», ha detto. In realtà l’Istituto Superiore di Sanità, nella sezione fake news sui vaccini del suo sito, spiega che questo non è vero:

Dopo la vaccinazione potrò finalmente evitare di indossare la mascherina e potrò incontrare parenti e amici in libertà?

FALSO. Anche dopo essersi sottoposti alla vaccinazione bisognerà continuare a osservare misure di protezione nei confronti degli altri, come la mascherina, il distanziamento sociale e il lavaggio accurato delle mani. Ciò sarà necessario finché i dati sull’immunizzazione non mostreranno con certezza che oltre a proteggere sé stessi il vaccino impedisce anche la trasmissione del virus ad altri.

