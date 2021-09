Coronavirus. Secondo Matteo Salvini «le varianti nascono come reazione al vaccino», ma non è così

Matteo Salvini, leader della Lega e partito di Governo, ha dichiarato il 10 settembre 2021 che «Le varianti nascono come reazione al vaccino». Lo ha affermato durante la puntata di L’Aria Che Tira, in onda su La7, davanti alla conduttrice Myrta Merlino dopo aver invocato un’informazione corretta sulla Covid-19. L’affermazione di Matteo Salvini non è corretta.

Per chi ha fretta

Le varianti del virus Sars-Cov-2 non nascono come reazione ai vaccini anti Covid-19.

Ciò che permette lo sviluppo di queste “mutazioni” è la circolazione del virus.

I vaccini puntano a diminuire la replicazione del virus e la carica virale.

I virus non sono batteri, la loro reazione di fronte al sistema immunitario non è la stessa.

Analisi

In uno speciale di Open Fact-checking avevamo spiegato che cosa sono le varianti, come si sviluppano e come vengono classificate. La seguente tabella – consultabile con continui aggiornamenti nel sito dell’OMS – riporta l’elenco delle varianti di preoccupazione e delle varianti di interesse. Nelle prime troviamo la Alpha (Inglese) e la Delta (Indiana), che come possiamo vedere sono state scoperte rispettivamente a settembre e ottobre del 2020 quando i vaccini non erano ancora stati approvati e somministrati in massa.

La variante che ha preso il sopravvento è la Delta, precedentemente nota come “Variante Indiana”. In India, dove è stata scoperta per la prima volta ad ottobre 2020, non era stato ancora approvato nemmeno il vaccino nazionale Covaxin. L’approvazione da parte dell’ente regolatore indiano risale a inizio gennaio 2021, mentre per Pfizer e AstraZeneca la richiesta era ancora in ballo a dicembre 2020.

Come si sviluppano le varianti

Sfatata la teoria che vede lo sviluppo delle varianti a causa delle vaccinazioni, spieghiamo attraverso un esempio come avviene la loro comparsa:

State per stampare 100 copie di un vostro lavoro, ma dovete sapere che nessuna copia sarà mai uguale all’altra. Una avrà un foglio un po’ piegato in un angolo, una avrà una macchia dovuta alla lavorazione della risma di carta, e così via. I virus si replicano, si moltiplicano, e può capitare che venga riscontrato un “errore di copiatura”. La prima condizione che permette la “nascita” o la “formazione” di una variante è la possibilità di moltiplicarsi all’interno di un corpo, umano o animale.

Più il virus circola, permettendo la replicazione incontrastata nel corpo infettato, più ci sono possibilità che si presentino questi “errori di copiatura” generando varianti che possono essere innocue o pericolose.

Il virus non cerca di sopravvivere

Matteo Salvini prosegue: «Se io provo ad ammazzare il virus, il virus cerca di sopravvivere variando, mutando, reagendo al vaccino. Per questo che in Israele, che è il Paese più vaccinato al mondo, ci sono migliaia di casi e stanno arrivando alla terza dose».

Il virus non è considerato un essere vivente e per replicarsi ha bisogno di una cellula. I batteri, invece, sono esseri viventi unicellulari, si nutrono e sono capaci di moltiplicarsi in autonomia.

Ciò che avviene con il virus è un evento casuale, non una reazione al sistema immunitario (e non al vaccino).

L’obiettivo dei vaccini e rendere il nostro sistema immunitario capace di reagire contro il virus, arrestandone la replicazione. Inoltre, i vaccinati (tranne in casi molto rari) se infettati hanno una carica virale molto bassa.

Infine, il problema in Israele riguarda la variante Delta e non si riscontrano altre varianti ritenute preoccupanti a seguito delle vaccinazioni nel Paese.

Per approfondire l’argomento vaccini, ricordiamo la nostra guida utile dove spieghiamo come bisogna comportarsi una volta completamente vaccinati.

