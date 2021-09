Al via le commemorazioni per l’11 settembre: a New York un minuto di silenzio. Con Biden anche Obama e Clinton (ma non Trump)

L’ex presidente americano ha fatto sapere che non parteciperà a cerimonie ufficiali: dopo una visita a Ground Zero volerà in Florida per commentare un incontro di boxe

Al via la cerimonia per le commemorazioni dell’11 settembre. Il ricordo si è aperto con un minuto di silenzio alle 8.46 (ora locale), quando il primo aereo si scagliò contro la Torre nord. Joe Biden e la First lady Jill sono arrivati a Ground Zero poco dopo le 14. Con loro anche Barack e Michelle Obama e Bill e Hillary Clinton. Nel parterre che ospita il presidente e i due ex ci sono anche l’ex sindaco di New York Michael Bloomberg e la Speaker della Camera Nancy Pelosi. Non è presente alla commemorazione, invece, Donald Trump. L’ex presidente americano non parteciperà a nessuna cerimonia ufficiale per i 20 anni dall’attacco all’America. Dopo una visita a Ground Zero, Trump volerà in Florida dove in serata sarà il commentatore di un incontro di boxe. A rivelare la visita a New York è lo stesso Trump in un’intervista a Fox.

Bruce Springsteen ha cantato “I’ll see in my dreams”

Un secondo minuto di silenzio è stato osservato a New York per ricordare lo schianto del volo 175 nella Torre Sud. Bruce Springsteen, presente alle commemorazioni per l’11 settembre, è salito sul palco in abito scuro e ha cantato I’ll See in My Dreams. Intanto il dipartimento di Giustizia ha annunciato di voler continuare a combattere il terrorismo a casa e fuori: «Quello che abbiamo fatto e che dobbiamo fare è imparare dal passato ad anticipare meglio e prepararci per la prossima minaccia. È una grande responsabilità, ma è una responsabilità che ci assumiamo tutti insieme e che ci dà forza». A dirlo è il ministro della Giustizia americano, Merrick Garland. «È nostra responsabilità ricordare e difendere la democrazia», ha aggiunto il segretario alla Difesa Lloyd Austin al Pentagono nel corso delle commemorazioni, ricordando anche i 13 americani caduti in Afghanistan nei giorni precedenti al ritiro americano.

L’appello di Kamala Harris: «L’unità è fondamentale»

Intanto al Qaeda ha iniziato a pubblicare online una massiccia campagna di propaganda sul web con tanto di foto, video e articoli, legata alle celebrazioni degli attacchi americani dell’11 settembre, come riferiscono esperti del settore. «É qualcosa senza precedenti», ha detto, tra gli altri, Rita Katz, responsabile di Site, il centro di monitoraggio sul jihadismo. «I giorni che sono seguiti all’11 settembre ci ricordano che l’unità è possibile in America. L’unità è fondamentale: è essenziale per la nostra prosperità, per la nostra sicurezza nazionale», queste le parole della vicepresidente Kamala Harris facendo eco all’appello all’unità lanciato proprio dal presidente americano Biden.

