Michetti scarica la candidata No vax e antisemita: «Non è in linea né con noi né con la Costituzione» – Il video

Francesca Benevento è stata scaricata dal candidato sindaco del centrodestra di Roma, Enrico Michetti. In un intervento a Skytg24, Michetti ha ribadito che la candidata alle prossime Comunali convinta No vax e che ha anche espresso posizioni antisemite: «non è in linea né con i principi della Costituzione né con quelli della coalizione: scenderà dal treno che ci porterà in Campidoglio». Una decisione in lieve ritardo quella di Michetti, che si è accorto della presenza di una candidata così controversa in una lista civica a suo nome solo dopo che sono scoppiate le polemiche per i suoi post sui social contro il vaccino, il ministro Roberto Speranza e la fantomatica élitè finanziaria ebraica. Il nome di Benevento era comunque già stato depositato sui documenti delle liste all’ufficio elettorale in Campidoglio e comunque potrà ancora ricevere voti a sostegno del candidato del centrodestra a Roma.

