Eitan, il nonno agli arresti domiciliari in Israele dopo l’interrogatorio della polizia

La polizia israeliana ha interrogato Shmuel Peleg, il nonno di Eitan, riguardo all’accusa di «aver rapito il nipote e di averlo portato in Israele», nonostante il divieto di espatrio dal nostro Paese (se non accompagnato dalla zia paterna). Dopo l’interrogatorio – che è stato condotto dall’unità speciale 433 – Peleg è stato messo ai domiciliari fino a venerdì. Gli è stato trattenuto anche il passaporto. Ora il piccolo – l’unico sopravvissuto alla strage del Mottarone – è a casa del nonno a Petah Tikva, non lontano da Tel Aviv, come riportano i media israeliani. «A me risulta che gli sia stato chiesto di restare a disposizione della polizia», questo il primo commento del legale di Shmuel Peleg, l’avvocato Paolo Sevesi. Allo stato attuale sembrerebbe che la decisione delle autorità israeliane non sia legata a un mandato d’arresto italiano. «Il trasferimento di Eitan in Israele è avvenuto in maniera legale e dopo una consultazione con esperti di diritto», così si è difeso Shmuel Peleg secondo quanto riferito da Gadi Solomon, un portavoce della famiglia. Shmuel Peleg «ha collaborato in pieno con gli investigatori e ha risposto a tutte le domande». «Domani speriamo di sapere, grazie alla polizia israeliana, dov’è Eitan e speriamo così che torni presto da noi», ha dichiarato, invece, Or Nirko, lo zio paterno del bambino di 6 anni.

