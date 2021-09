Sono oltre 4 milioni i lavoratori ancora senza Green pass: i numeri alla vigilia dell’estensione dell’obbligo

Dopo l’incontro di oggi tra sindacati e il presidente Mario Draghi, in vista del Consiglio dei ministri di domani, 16 settembre, è stata confermata l’intenzione del governo di approvare il decreto che estende l’obbligo di Green pass a tutti i lavoratori sia nei settori pubblici sia nelle aziende private. Ma quanti sono i lavoratori e le lavoratrici che, attualmente, sono in possesso del Green pass? Secondo i dati diffusi dal governo, sono circa 18 milioni i lavoratori sia del pubblico sia del privato interessati dalla nuova misura. Di questi, 13,9 milioni ne sono già provvisti, mentre 4,1 milioni non sono muniti di certificazione verde. Nello specifico, nel settore privato l’80 per cento ne è munito (circa 11 milioni di persone), mentre 3,7 milioni ne sono ancora sprovvisti.

La situazione nella pubblica amministrazione

Da analizzare a parte la situazione nella pubblica amministrazione. Laddove sia già in vigore l’obbligo vaccinale, come nel caso del personale medico-sanitario del Servizio sanitario nazionale, la stragrande maggioranza dei lavoratori ne è già in possesso (2,3 milioni di persone). Mancano invece all’appello circa 115mila lavoratori della Pa. Va ricordato però che l’obbligo vaccinale non esiste per tutti i lavoratori statali. E, tra i dipendenti pubblici non obbligati a sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid, la differenza tra chi è in possesso del Green pass e chi no è decisamente diversa. Su un totale di circa 900mila dipendenti pubblici, due terzi di questi (600mila persone) ne sono in possesso, mentre un terzo ne è sprovvisto (300mila lavoratori).

Dai dati diffusi dal governo risulta inoltre che nella popolazione attualmente inattiva 10,8 milioni sono provvisti di certificazione, mentre 2,7 milioni no. Guardando invece ai disoccupati, 1,8 milioni di persone ha il lasciapassare, mentre mezzo milione di persone ne è ancora sprovvisto. Su 13 milioni di pensionati, un milione non ha ancora il Green pass, mentre tra 4,5 milioni di giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni risulta che 3 milioni di questi sia in possesso del pass, mentre 1,5 milioni non lo ha.

