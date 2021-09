Green pass, Draghi convoca i sindacati: il governo accelera sull’estensione dell’obbligo a tutti lavoratori

Il provvedimento è atteso domani in Consiglio dei ministri. Verso un testo unico per pubblico e privato

Il governo accelera sull’estensione dell’obbligo di Green pass. La stretta è attesa da metà ottobre per i lavoratori pubblici e privati. Stando alle ultime indiscrezioni, si va verso un decreto unico. Il provvedimento è atteso domani, 16 settembre, sul tavolo del Consiglio dei ministri, salvo ulteriori approfondimenti tecnici. A quanto confermano diverse fonti governative, in queste ore prosegue il lavoro dei tecnici di Palazzo Chigi e ministeri per perfezionare le norme, che devono tenere conto di diverse specificità. Alle 16.30 è in programma a Palazzo Chigi un incontro tra il premier Mario Draghi e i sindacati, ma la via sembra tracciata: provvedimento unico e sanzioni per chi entra al lavoro per più giorni consecutivi senza il Green pass.

Gelmini: «C’è un’unica via per contenere i contagi»

La ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, ha confermato: «Si va verso l’obbligo del certificato verde non solo per i lavoratori del pubblico impiego ma anche per quelli del settore privato. Solo immunizzando la stragrande maggioranza della popolazione possiamo contenere i contagi». Il governo, ha aggiunto, «è pronto ad accelerare sul Green pass, abbiamo intrapreso una strada chiara, il Consiglio dei ministri di domani sarà sicuramente un momento importante». «Sicuramente ci sarà un’estensione dell’utilizzo del Green pass. Sulle modalità e i tempi discuteremo nelle prossime ore», ha aggiunto il ministro del Lavoro Andrea Orlando.

Oggi la fiducia al decreto Green pass

In attesa del Cdm di domani, si terrà a partire dalle 17.30 di oggi il voto al Senato sul decreto Green pass già approvato alla Camera, dopo che il governo Draghi ha posto la fiducia sul testo. Anche la Lega ha fatto sapere che voterà a favore. «In tutti i partiti ci sono sensibilità diverse», ha detto il capogruppo Massimiliano Romeo intervenendo in discussione generale sul decreto. «La Lega nei fatti ha votato a favore in Consiglio dei ministri e alla Camera e oggi voterà la fiducia al decreto. Poi è giusto e corretto dare spazio in parlamento a posizione diverse: è meglio discuterli qua in Aula che nelle piazze, evitando che qualcuno possa strumentalizzare».

