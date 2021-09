Perché i dipendenti e i parlamentari di Camera e Senato non hanno l’obbligo di Green Pass?

Se il Green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori lo sarà anche per i parlamentari e per i dipendenti della Camera? È un percorso difficile che però non esclude un testo varato dalle Camere per l’adozione del pass sanitario nelle aule. Ad aprire il dibattito le parole del segretario Uil Pierpaolo Bombardieri, che ha parlato del dialogo avuto con il governo sulla questione. «La vita dei nostri lavoratori», ha detto Bombardieri, «ha la stessa dignità della politica e per questo abbiamo chiesto che sia reso obbligatorio anche in Parlamento e il governo sembra che ci abbia ascoltato». A Palazzo Madama gli osservatori prevedono una protesta tra le organizzazioni del sindacalismo autonomo. Ci sarà un’apertura degli stessi organi sindacali su una soluzione con la quale gli uffici di presidenza e i Questori, ovvero i parlamentari che gestiscono l’organizzazione delle Camere, dovranno decidere se applicare il Green pass a commessi e consiglieri. Ma il percorso rimane in salita, almeno per ora. Anche perché il Parlamento non sembra paventare la soluzione assunta, per esempio, da Bruxelles: nel periodo più duro della pandemia da Covid i parlamentari europei votarono in remoto.

Gli eletti hanno l’obbligo di certificazione?

Rendere obbligatorio il certificato verde per l’accesso in Aula è difficile per questioni di regolamenti interni, che andrebbero modificati con un’ampia adesione dei gruppi parlamentari. La questione infatti è delicata e si regge sul principio dell’autodichia, l’istituto che regola le Camere nella proprio autonomia e nella salvaguardia da ingerenze esterne. Al momento il Green pass è obbligatorio solo per sedere all’interno delle mense, per la partecipazione a eventi culturali e istituzionali, per l’accesso alla Biblioteca e all’Archivio. C’è chi è d’accordo, come il senatore del Pd Andrea Marcucci, che qualche giorno aveva chiesto «alla presidente del Senato, come al presidente della Camera, di fare un passo in più: il Green pass serve anche per aula e commissioni, non solo per alcuni servizi». Ma per altri suoi colleghi va tutelato il diritto alla libertà del voto: «Negare il diritto di voto anche a un solo parlamentare No vax sarebbe anticostituzionale», aveva invece affermato l’ex ministro Maurizio Lupi.

