Il M5s ha votato Di Maio, Fico e Raggi saranno il nuovo Comitato di Garanzia

Hanno partecipato al voto 30.073 iscritti. Attraverso la piattaforma SkyVote il Movimento Cinque Stelle ha scelto i rappresentanti del Comitato di Garanzia: sarà formato da Luigi Di Maio, Roberto Fico e Virginia Raggi. A fare il record di preferenze è stata Virginia Raggi che è arrivata a 22.289 voti, quasi a parimerito Roberto Fico con 11.949 preferenze e Luigi Di Maio con 11.748 preferenze. Gli altri tre candidati si sono fermati tutti prima, sotto le 4 mila preferenze. Visto che si poteva votare un uomo e una donna, la sindaca uscente di Roma ha fatto il pieno delle preferenze “al femminile”, mentre Di Maio e Fico si sono visti premiare equamente. In questo turno elettorale è stato votato anche il nuovo membro del Collegio dei Probiviri. A vincere è stato Riccardo Fraccaro che ora farà parte di questo organo assieme a Jacopo Berti e alla ministra Fabiana Dadone.

Lo scopo del Comitato di Garanzia è quello di vigilare sulla corretta applicazione del nuovo Statuto votato dal Movimento. Un ruolo di sorveglianza e di contrappeso che servirà a bilanciare la leadership di Giuseppe Conte nella nuova era che sta affrontando il Movimento. E infatti la scelta dei candidati per questo ruolo è stata fatta direttamente da Beppe Grillo che ha inserito in lista gli eletti più vicini alle sue posizioni. Per adesso dai nuovi eletti sono arrivati solo messaggi istituzionali. Luigi Di Maio ha richiamato Giuseppe Conte: «Grazie di cuore a tutti, un’altra tappa raggiunta insieme. Un ringraziamento anche ai componenti uscenti del Comitato di Garanzia Vito Crimi, Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri, che hanno portato avanti il loro incarico con grande impegno. Avanti con unità e determinazione in questo nuovo corso con Giuseppe Conte». Nessun riferimento all’ex premier per Roberto Fico: «Grazie alla comunità del MoVimento 5 Stelle per la fiducia. Inizia una nuova avventura nel Comitato di Garanzia assieme a Virginia e Luigi».

Foto in copertina: ANSA/ CLAUDIO PERI

Leggi anche: