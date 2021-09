SpaceX, il lancio del Falcon 9: per la prima volta civili in orbita senza astronauti professionisti – Il video

Il lancio è stato effettuato dal Kennedy Space Center in Florida. La missione durerà tre giorni e manderà l’equipaggio in orbita intorno alla Terra

Per la prima volta nella storia un equipaggio di civili, senza astronauti professionisti, ha preso parte a una missione spaziale. Si tratta della Inspiration4 organizzata all’interno del programma spaziale SpaceX di Elon Musk. Il progetto è stato finanziato in larga parte dal miliardario statunitense Jared Isaacman, Ceo 38enne di Shift4 Payments, un sistema di gestione dei pagamenti elettronici. L’uomo d’affari ha stanziato 100 milioni di dollari per il programma ed è il capitano della spedizione. Il lancio del Falcon 9 è stato effettuato dal Kennedy Space Center in Florida alle ore 20 locali, le 2 di notte in Italia. L’avvio dei nove motori del razzo ha dato il via a una missione che durerà tre giorni: l’obiettivo è l’orbita della Terra, a circa 575 chilometri d’altezza, ben oltre la distanza che separa il pianeta dalla Stazione spaziale internazionale.

Video: Ansa

