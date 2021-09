La foto dell’ippocampo che nuota con la mascherina: nel 2019 lo stesso scatto con un cotton fioc

Uno splendido cavalluccio marino nuota nel suo habitat naturale ma una mascherina chirurgica gli si impiglia nella coda. Sembra di ripiombare nel 2019 quando l’immagine che aveva fatto il giro del mondo era stata quella di un ippocampo aggrappato a un cotton fioc. L’oggetto estraneo stavolta è una mascherina chirurgica, uno dei simboli principali della diffusione nel mondo del Coronavirus e uno dei pochi strumenti fondamentali di difesa per l’uomo prima che arrivasse il vaccino. L’immagine dell’ippocampo con la mascherina è stata immortalata dal fotografo greco Nicholas Samaras che con questo scatto ha partecipato agli Ocean Photography Awards. Il premio fotografico mette in mostra scatti provenienti da tutto il mondo e nell’ultima edizione ha mostrato come la pandemia da Covid-19 sia diventata un ulteriore problema per l’inquinamento globale. «Visito spesso Stratoni, un piccolo villaggio sul mare nella penisola di Halkidiki, in Grecia per fotografare la popolazione locale di cavallucci marini», ha raccontato Samaras. «Quando ti immergi regolarmente, hai l’opportunità di osservare i cambiamenti. Il più grande recente? I rifiuti Covid».

