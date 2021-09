Così il killer ha fatto irruzione nell’Università di Perm: gli spari, la fuga, l’esecuzione brutale – Il video

È emerso un nuovo video della strage avvenuta oggi all’Università Statale di Perm , in Russia, in cui sono morte 6 persone. Nelle immagini si vede l’aggressore, identificato con il 18enne Timur Bekmansurov, entrare all’ingresso dell’Ateneo e sparare un colpo in testa a una persona accasciata a terra dopo essere stata trascinata all’interno. Probabilmente era già stata ferita all’esterno da Bekmansurov, che ha iniziato ad aprire il fuoco nel cortile. Gli studenti si sono precipitati all’interno nel tentativo di fuggire.

