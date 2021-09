Barcellona, scoppia la protesta per l’arresto di Puigdemont: centinaia di persone davanti al consolato italiano – Il video

Diverse centinaia di persone hanno invaso Carrer Aribau, la strada di Barcellona dove ha sede il consolato italiano, al civico 185. Stanno protestando contro l’arresto dell’europarlamentare e leader dell’indipendentismo catalano Carles Puigdemont, preso in custodia appena atterrato ad Alghero. Puigdemont – adesso nel carcere di Sassari – era arrivato in Sardegna per partecipare a una tre giorni di incontri con il movimento autonomista dell’isola, con il governatore Christian Solinas e con Michele Pais, presidente del consiglio regionale. Stando alle dichiarazioni fatte dall’avvocato di Puigdemont all’emittente spagnola Tv3, il politico comparirà davanti al giudice tra le 13 e le 15 di oggi, 24 settembre. Secondo l’Ansa, invece, l’udienza di convalida dell’arresto dell’ex presidente della Catalogna si terrà nella tarda mattinata: la sostituta procuratrice generale Gabriella Pintus e il legale di Puigdemont stanno accelerando il vaglio delle carte per consentire che l’udienza si tenga prima possibile. Un’urgenza imposta da esigenze di ordine pubblico: è concreta la possibilità che migliaia di catalani, sbarcati oggi a Porto Torres per partecipare ad Alghero all’evento promosso dall’AdiFolk, si uniscano alla manifestazione pacifica degli indipendentisti sardi di fronte agli uffici della sezione sassarese della Corte d’appello.

