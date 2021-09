Alghero, la conferenza stampa di Puigdemont: «Continueremo a combattere per l’autodeterminazione» – Il video

Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat catalana, ha tenuto una conferenza stampa da Alghero dopo la sua scarcerazione avvenuta ieri sera, 24 settembre, su disposizione della Corte d’Appello di Sassari. Puigdemont, eurodeputato dal 2019, avrebbe dovuto prendere parte agli eventi organizzati ad Alghero sulla Catalogna, ma l’arresto su mandato europeo avvenuto il 23 settembre all’aeroporto della città sarda ha modificato i sui programmi. «Continueremo a combattere per la libertà per il nostro diritto all’autodeterminazione», ha detto. «Ringrazio Alghero e il suo sindaco, e ringrazio la Sardegna per il sostegno che ha dato alla nostra causa. Le leggi europee sono chiarissime, chi non le interpreta è la Spagna – ha aggiunto – che agisce in base all’ossessione nei miei confronti per quel che siamo riusciti a fare nel 2017 con il referendum».

