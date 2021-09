Coronavirus, 3.099 contagi in un giorno: il tasso di positività all’1,1% (ieri 1%). Sono 44 i decessi

Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva con +22 nuovi ingressi (ieri 26). In decrescita le persone ospedalizzate in area non critica: oggi 3.435, ieri 3.497

Il bollettino del 26 settembre

Sono 3.099 i nuovi casi di Coronavirus e 44 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino odierno del Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Il numero dei nuovi contagi è in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne erano registrati 3.797, mentre i morti per Covid sono stati 50. 102.244 sono invece le persone attualmente positive al virus, in lieve diminuzione rispetto a ieri quando erano 102.574. Da inizio pandemia, il totale dei casi registrati in Italia si attesta a 4.660.314 persone, mentre i morti per Covid sono stati complessivamente 130.697 sino a oggi.

La situazione negli ospedali

Sono 3.435 i pazienti ricoverati per Covid nei reparti in area non critica (ieri 3.497). Al contempo, a fronte di +22 nuovi ingressi giornalieri (ieri 26), il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva è pari a 483 (ieri 481). Le persone positive al virus che si trovano in isolamento domiciliare sono invece 98.326. Il numero di persone guarite nelle ultime 24 ore cresce di +3.385 unità, per un totale di 4.427.373 dimessi/guariti da inizio monitoraggio.

Tamponi e tasso di positività

I dati epidemiologici arrivano a fronte di 276.221 tamponi analizzati (ieri 134.393), per un totale di 91.398.852 test elaborati da inizio pandemia. Il tasso di positività oggi è al 1,1%, in crescita rispetto a ieri, quando si attestava all’1,0%.

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

Leggi anche: