Elezioni in Germania, urla e applausi nella sede dei socialdemocratici: Scholz rivendica la cancelleria – Il video

Urla e applausi hanno accolto i primi exit poll delle elezioni in Germania nella sede dell’Spd a Berlino. I dati pubblicati dal canale tv pubblico ZDF danno in vantaggio i socialdemocratici al 26%, seguiti dai cristiano democratici della Cdu/Csu di Armin Laschet al 24%. Il segretario generale dell’Spd, Lars Klingbeil, alla vista dei risultati ha rivendicato la cancelleria per Olaf Scholz. «Abbiamo sempre saputo che sarebbe stato un testa a testa, con uno scarto molto ridotto», ha affermato Klingbeil. «Ma abbiamo un chiaro mandato per l’Spd e vogliamo che Scholz sia cancelliere». I verdi, stando agli stessi exit poll, hanno il 14,5%, i liberali di Fpd il 12%, l’ultradestrea dell’Afd il 10% e la sinistra di Linke il 5%.

Video credit: @mastrobradipo su Twitter

Immagine di copertina: EPA/FOCKE STRANGMANN

