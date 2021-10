Citta della Pieve, arrestata la madre del piccolo morto nel supermercato: nella borsa aveva un coltello

È in stato di fermo per omicidio la madre del bambino di due anni che lei stessa aveva portato morto in un supermercato di Città della Pieve, in provincia di Perugia. La donna di 44 anni, cittadina ungherese e senza fissa dimora, è stata interrogata tutta load notte dal sostituto procuratore Manuela Comodi, ma non avrebbe fatto nessuna ammissione su quel che è successo. Nella borsa della donna è stato trovato un coltello, che gli inquirenti stanno esaminando per capire se sia stata l’arma del delitto. Secondo le prime ricostruzioni, la donna è entrata nel supermercato ieri pomeriggio alle 15.30 chiedendo aiuto per il figlio di due anni, che già sembrava molto sofferente. Il piccolo aveva sul corpo numerose ferite da taglio al petto. La donna lo avrebbe quindi messo sul nastro trasportatore della cassa quando sarebbe stato ancora vivo. Quando sono arrivati, i soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma dopo una ventina di minuti il piccolo sarebbe morto.

